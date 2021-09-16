目前智慧型手機市場主要由iOS、Android作業系統2大陣營主宰，但隨著大陸手機品牌崛起，同時專注在大陸、海外市場發展，市調機構報告顯示，小米以17％市占取得全球第二，擠下蘋果，讓小米董事長雷軍在社群發文，指出這是個夢幻般成就。至於同為大陸手機品牌OPPO，市占率排行第四，但傳出將裁員約20%的軟體和穿戴設備團隊員工。

Canalys報告顯示，今年第二季，三星以市占率19%排名第一、年增率15%，小米市占率17％排名第二、，年增率83%，蘋果市占率14%居於第三、年增1%，OPPO和Vivo市占率皆為10%，排名同居第四、年增率分別28%、27%。

OPPO今年6月宣布併購OnePlus，並成為旗下獨立營運品牌。由於大陸手機品牌一直以蘋果、三星等高階機種市場為目標，但據外國財經媒體報導，知情人士指出，OnePlus能與OPPO共享支援、匯整開發資料以及減少開銷，這導致會有許多多餘職位，尤其是近年來OPPO試圖搶食蘋果市占率而過度擴張招聘，必須降低研發與人力成本。

這項裁員行動，將影響Android系統ColorOS團隊、智慧手錶、無線耳機等穿戴式裝置的物聯網部門，但手機研發、海外行銷團隊未受到影響。OPPO的代表拒絕評論此事。

OPPO透過大電池容量、儲存空間，以及搭配鄉村地區零售業者，2016年崛起成大陸最暢銷的本土手機品牌，但在後來大量投資印度、東南亞、歐洲等市場，回報率卻遠不如預期，與小米有著巨大落差，也還不及三星、蘋果難撼動的市占率。

(時報資訊)