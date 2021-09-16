《時代》雜誌2021年全球最具影響力百大風雲人物放榜，美國總統拜登、副總統賀錦麗、前總統川普與中共國家主席習近平入列風雲領袖，蘋果執行長庫克獲封業界泰斗，特斯拉創辦人穆斯克與輝達華裔執行長黃仁勳則以創新家出線。

《時代》全球一百大風雲人物分六大類評選，包括當代偶像(Icons)、藝術家(Artists)、先鋒(Pioneers)、領袖(Leaders)、業界泰斗(Titans)與創新家(Innovators)。

今年獲選為全球風雲領袖的有美國總統拜登、副總統賀錦麗、前總統川普、中共國家主席習近平、義大利總理德拉吉與印度總理莫迪等共20人入選。

佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)表示，拜登上台時美國正面臨恐怖疫情、經濟崩潰、所得財富嚴重不均、種族衝突、極端氣候引發天災與美國民主面臨嚴重挑戰等諸多危機，拜登是美國很久以來第一個願意從根本面解決國家問題的總統。在強勢抗疫與帶領美國經濟強勢復甦下，拜登獲選實至名歸。

創新家風雲人物今年共有17人獲選，其中包括特斯拉創辦人執行長穆斯克與輝達執行長黃仁勳。

Thrive Global創辦人執行長霍芬頓（Arianna Huffington）指出，穆斯克一生都是在做突破極限的事，創業家根本還不足以形容他的成就，自成功創辦PayPal後，他後來陸續創辦特斯拉、SpaceX與Boring，穆斯克已改變人類交通的方式。

蘋果執行長庫克則是在業界泰斗類別中出線，今年該類共有13人獲選為風雲人物，美國競技體操女將拜爾絲(Simone Biles)與傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)也都入選。

此外，英國哈利王子與妻子梅根、日裔網球好手大阪直美、美國流行音樂歌手小甜甜布蘭妮（Britney Spears)以及美職日籍二刀流球星大谷翔平則紛紛獲選為全球風雲偶像。

(時報資訊)