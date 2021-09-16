亞洲水泥公司太魯閣採礦權獲經濟部再度展限20年，引起當地太魯閣族原住民不滿提告聲請撤銷，台北高等行政法院判決居民勝訴，撤銷訴願決定及原展限處分，亞泥不服提上訴，遭最高行政法院駁回確定。

亞泥公司在1973年受讓取得位於花蓮縣秀林鄉及新城鄉之新城山大理石採礦權，經濟部在1978年對於採礦執照第一次展限，之後第二次展限爭礦權到2017年11月22日止，該礦區範圍及礦業用地範圍位於玻士岸部落原住民保留地。

亞泥在第二次展限期間屆滿前，於2016年申請礦業權展限，經濟部認爲亞泥公司礦業權展限申請案符合規定，核准亞泥公司系爭礦業權展限之申請，有效期限至2037年11月22日止。

徐阿金等4名礦區內的土地所有人及當地居民，提起訴願，經行政院訴願決定駁回，於是對經濟部提起行政訴訟，後來亞泥公司獨立參加經濟部之訴訟，北高行撤銷訴願決定及原處分後，亞泥公司不服，提起上訴。

最高行政法院認為，採礦權20年爲一期，可無限次展限，並以不得駁回爲原則，且在准駁前，採礦權視爲存續，實質上爲幾乎不間斷並以破壞土地環境方能採集自然資源之典型影響蘊育原住民族族群及傳統文化之開發行爲。

合議庭表示，在未於事前踐行「尊重原住民族意願及平等對待」踐行該程序即作成的展限處分，無異使原住民族事前諮商同意參與程序未經實現，遭到否定，原住民族只賸下接受該決定及繼續開發之事實，此種事後參與已無濟於事。

合議庭認為，北高行的判決以原處分未踐行原基法第21條第1項規定爲違法因而撤銷訴願決定及原處分，核無違誤，亞泥上訴指摘原判決違背法令，求予廢棄，沒有理由，判決駁回。

(時報資訊)

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