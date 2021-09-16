電動機車一哥Gogoro宣布與Poema達成併購協議，Gogoro為存續公司，之後將在納斯達克以股票代碼「GGR」上市，市值上看23.5億美元（約新台幣650.5億元）。由於Poema是1家俗稱空殼公司的SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司），也讓這種在美股暴紅的快速上市手法，備受關注。

SPAC公司在沒有實際業務下，由特定投資人持有的私募或創投基金為股東，其上市目的就是為了尋找具潛力的公司與其合併或收購，讓私人企業快速上市籌資，也方便其原始投資人變現、獲利出場。

相較過去IPO流程至少耗時18個月，透過SPAC上市僅需3至5個月，由於無須聘請承銷券商、編寫上市說明書與財報、舉辦多場法人說明會，免除繁瑣程序後，時間與成本都相對低廉。而對早期投入、急著出場的大股東而言，也沒有上市閉鎖期限制，可快速出脫持股，再覓下一個投資標的。

同時，SPAC至少85％的首次公開發行資金，是以信託方式持有，便於日後進行合併或收購，也須在首次公開募股後的1至2年內，簽署合併或收購意向書，否則將解散清算，將錢還給股東，但若在期限內簽署意向書，則可再延2年以便完成交易。

近年SPAC在美國股市成主流，除2017年在美國上市公司中佔約20%，去年更呈現爆發性成長，佔美國IPO（首次公開發行）過半，據SPAC Insider統計，2020年有248家SPAC在美上市，共籌資833億美元，今年至今更達434家，超越去年總和，成長幅度驚人。

傳統借殼公司給人的印象，多為經營不善、體質不健全的公司，但SPAC沒有業務，自然也不會面臨業績衰退、債務纏身等老問題，算是1個相當乾淨的「新殼」。近年全球疫情肆虐，新創公司上市難度和成本雙增，也讓SPAC模式迅速走紅，包括Grab、WeWork等都以此模式順利掛牌。

但SPAC相當考驗散戶投資人的眼光，據顧問公司貝恩（Bain）資料統計，2016～2020年期間收購其他企業的SPAC公司中，有6成市場表現不及標普500指數；美國股神巴菲特合夥人、波克夏海瑟威的副董事長蒙格，也對SPAC沒好感，曾批評對未知企業的瘋狂投資，是令人惱火的泡沫跡象，還說「沒有它們世界會更美好。」

(時報資訊)