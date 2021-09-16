永光（1711）伴隨歐美解封，色料、特化出貨動能升溫，上半年EPS0.53元，擺脫去年近12年來最差獲利表現的0.39元，一改營運低迷窘境。近日因連結第三代半導體題材，股價連日爆量飆漲，遭列警示股，公告7月營收7.12億元，自結稅前純益5500萬元，稅後純益4,300萬元，EPS 0.08元。

永光上周召開線上法說會，因透露開發碳化矽（SiC）用研磨漿料，已小量出貨給矽晶圓廠，股價隨即狂飆，波段漲幅逾四成。16日股價開高走低，爆出36.7萬張的歷史天量，KD值過熱超買向下，終場以26.55元收盤，跌幅2.75％。

分析師認為，永光今年營運確有復甦轉機題材，但相對其他同具電子、特化題材的化工股來說，獲利表現還不夠好，且第三代半導體題材商機也還不到立即發酵、顯現。

永光上半年電子化學品營收占比約13％，光阻劑(壓克力、高分子系列)為主，應用顯示器、觸控、LED等產業。

伴隨色料、電子旺季助攻，永光7月營收年增20％；其中，色料化學品年增34％、特用化學品年增24％，碳粉及電子化學品年增4％、7％。前七月稅前淨利4.2億元，年增227％，每股稅前盈餘0.77元。

永光指出，特化與電子化學品受到各地工業活動恢復需求轉好，帶動產品組合轉佳，毛利率向上提振。由於電子消費產品朝向反應速度快之行動裝置發展，看好FOWLP、FOPLP封裝技術將成為半導體後段封裝的主流，持續與客戶合作開發適用不同化學特性的光阻劑產品。另投入開發化合物半導體的化學材料。

(時報資訊)

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