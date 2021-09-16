全球NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）表示，AI人工智慧應用越來越普遍，讓生活更為便利，但是隨著AI的快速發展，大量數據的產出，運算速度、資料讀寫成為AI科技的未來發展性關鍵。而隨著相關資源的投入與技術的演進，未來也將發展出更多創新的應用。

Deep Vision在B輪募資成功的募得3,500萬美金，是由美國著名的投資管理顧問公司Tiger Global主導，包括Exfinity Venture Partners、Silicon Motion、Western Digital、漢友創投、中華開發、汎球生物等。慧榮科技也是主導A輪募資的領投投資人，Western Digital、漢友創投、中華開發等也都是A輪投資人。

Deep Vision是一間成立於2014年的新創公司，由兩位美國史丹佛大學博士畢業生創立，致力於開發設計應用於邊緣運算（Edge Computing）的AI處理晶片。擅長提供智能圖像和影像分析，其產品可促進更容易理解和分析影像數據的新解決方案。

該公司所設計的AI處理器承諾在低延遲、電源效力與高效運算能力間取得最大平衡，可廣泛應用於任何智能影像辨識的邊緣運算，例如臉部識別和人口統計、車輛影像辨識和監控系統等，該公司將其處理晶片瞄準智能零售解決方案，包括無人商店、無人機、智慧城市和工業4.0／機器人等，並與電動車產業供應鍊夥伴合作，開發應用於與自動駕駛相關的影像分析系統。Deep Vision所開發的Natural Language Processing（NLP）技術，更是被美國一線大廠使用於語言控制的各種產品應用。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，AI分析與數據儲存有著密不可分的關係，我們戰略性的投資這家新創公司，可以讓我們從數據端到儲存端，更深入了解AI對未來數據資料的發展與應用。

苟嘉章指出，我們看重Deep Vision對影像分析的獨有技術，著重在邊緣運算影像分析的完整解決方案，不僅是晶片設計，高運算效能與省電架構，還包含軟體分析。他們的技術與產品，在目前Edge AI SoC市場處於領先族群，有非常堅強的世界級客戶群，也有快速成長的營業額，是很扎實的AI SoC新創公司。

Tiger Global合夥人Scott Shleifer表示：「我們非常高興能和Deep Vision成為夥伴， 我們深信這家公司可以走很長遠的路與光明的前景，因為他們擁有非常特殊的AI處理器，包括非常有創意的軟體、ASIC架構、與獨特的Compiler。」

Linley Group的首席分析師Linley Gwennap表示，我們看到未來對於改進周邊產品的低延遲與可靠性，在雲端的語音控制等功能的產品與應用，例如無人機、監控攝像頭、機器人、智慧商店等，都建立在複雜又強大的網路裡。我們估計在2025年，會有19億的周邊產品，需要裝有深度學習的加速器。

Linley Gwennap說，在這些人工智慧的產品運用中，對於速度提高、準確度增加、與解析度升高等需求快速增加。在這巨大又快速成長的市場裡，讓我非常讚賞Deep Vision高效能與低功耗的AI SoC處理器，的確提供了非常多的市場機會。

(時報資訊)