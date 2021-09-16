IC設計廠威鋒電子（6756）宣布，推出全球第一顆USB4終端裝置控制晶片VL830。USB4規格問世，被業界視為USB架構的重大更新，自此多個資料和顯示協議可共享一條高速連結通道，且支援最高至40Gbps的傳輸速率。

在Thunderbolt 4或USB4架構之下，VL830可同時提供USB及DisplayPort 傳輸的全效能運行，且後兼容USB Type-C架構的DP替代模式（DisplayPort Alternate Mode）裝置，包括支援該模式的筆記型電腦、平板或智慧型手機。

威鋒電子新市場開發總監Terrance Shih表示：「VL830代表著威鋒研發團隊在開發USB Type-C、USB PD以及USB 3.2技術的經驗結晶，對於產品上市時程與參與標準開發的貢獻，皆處於行業領先地位。USB4系統建構於Thunderbolt技術，我們很高興VL830能為客戶提供一個全新且具價格優勢的產品解決方案。」

相較於採用USB Type-C的DP替代模式，威鋒電子VL830終端裝置控制晶片提供至高兩倍的影像傳輸頻寬，最多可同時支援單個8K 60Hz高動態範圍（HDR）顯示器和多個USB 3.2 Gen2裝置（具體情形仍取決於主控端之性能）。當VL830與DisplayPort多串流傳輸（MST）搭配時，可支援多個4K或高刷新率的顯示器，並同時享有 USB 高速資料傳輸。

威鋒VL830整合了USB 3.2集線器，附有五個下行口和一個DP 1.4a輸出，可充分利用USB4所提供的40Gbps頻寬。採用10x10的覆晶晶片尺寸封裝（FCCSP）。

現已有各款USB Type-C擴充底座、多功能轉接器和其他相關產品，於設計前期即決定採用威鋒VL830。我們將於2021年第四季開始向選定的合作夥伴進行供貨。

(時報資訊)

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