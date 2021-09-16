針對第四季金融市場的變化，銀行業者預期在波動加劇下，股債均衡配置將是抵禦市場波動較佳的策略。玉山銀行建議可以平衡型基金、高收益債及複合債作為核心配置資產，並藉由定期定額或分批布局方式，戰術性參與歐、美、印度、金融、科技等展望正向市場標的。

玉山銀行分析，Fed預期將自12月啟動縮減購債，歐洲央行則料於12月全面檢討現有政策，鴿式退場逐漸成為後續貨幣政策主軸；時序步入秋冬季節後溫度降低亦有利病毒存活，新冠疫情干擾料於Q4難以完全排除；此外，主要國家亦釋出監管措施，大陸監管強度更勝以往，此均或增添金融市場波動程度。所幸近期雖因變種病毒、供應鏈瓶頸與基期因素等原因而使經濟增速有所放緩，但在各國新冠疫苗接種進程持續推進及大規模經濟刺激政策支持下，全球經濟自2021年第二季起步入景氣擴張的趨勢不至轉向，短期金融市場波動雖將增加，料而後仍可望回歸偏多格局。

因此，建議第四季投資人投資布局時宜降低風險性資產比重以抵抗市場波動，維持股、債均衡的配置策略。可以平衡型基金、高收益債及複合債作為核心配置資產，並藉由定期定額或分批布局方式，戰術性參與歐、美、印度、金融、科技等展望正向市場標的。例如以違約風險持續下滑且利率敏感度低之成熟國家高收益債券基金作為主要核心配置，並搭配受解封題材激勵之歐洲、印度等市場作為衛星部位，以期增添獲利空間。

美元方面，儘管美、歐央行均遠未開始升息，然考量Fed政策轉更緊縮而歐洲央行維持相對寬鬆之情況，預期美國與歐洲公債利差將逐季微幅擴大，有利美元指數主要呈現築底緩升態勢，預期Q4美元指數震盪整理區間料落於91.5－94.5之間。

(時報資訊)