長聖（6712）雙喜臨門！16日宣布，與中附醫合作申請，以自體細胞因子誘導殺手細胞（CIK）治療上皮性卵巢癌、肺癌等6種第一期至第三期實體癌計劃案，獲衛福部核准，有助業績成長。

另外，該公司以異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）治療重症與危急COVID-19 第一/二期臨床試驗獲TFDA通過。

長聖已將異體臍帶間質幹細胞UMSC01應用於急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與COVID-19等重症疾病。其中治療急性心肌梗塞的臨床試驗已經完成臨床一期，預定今年第四季向美國FDA申請臨床二期。

而用於治療COVID-19的第一/二期臨床試驗已獲美國FDA與台灣TFDA通過，長聖透過恩慈療法，已有五位危急及重症患者經UMSC01治療後平安出院。

另外，長聖與中附醫攜手研發CAR001(CAR-T)基因免疫細胞治療實體癌的產品，在今年7月已被國際頂尖期刊Journal for ImmunoTherapy of Cancer接受，Impact Factor(IF)值13.751，此為台灣第一個以HLA-G為標靶治療實體癌所做的研究登上國際期刊，這項研發成果將進行臨床異體細胞產品開發(off-the-shelf)治療實體癌，長聖將在今年第四季向美國FDA提出 Pre-IND meeting申請，屆時長聖將會是台灣第一家自行開發以異體細胞來源CAR-T治療實體癌的生技公司。

(時報資訊)

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