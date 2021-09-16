大陸地產開發商巨頭恒大集團近期爆出財務危機，甚至傳出破產，雖集團極力澄清會努力償債，但負債超過3000億美元（約8.4兆新台幣）、成為全球最大的負債地產開發商，其中的結構性問題，更是在北京當局祭出三條紅線政策後，首波面對金融體制壓力測試。但專家警告，恒大債務爆開只是開端，只要美國經濟穩定恢復，美國聯準會(Fed)最終將啟動升息循環，將導致一連串大陸房企面臨債務壓力。

2020年新冠疫情後，隨著大陸人行釋出資金拯救企業，加上嚴格的防疫措施推動下，大陸疫情迅速控制，隨著而來的房市買氣回溫，房地產活動也回到疫情前熱度，甚至有過知而無不及，為此，北京當局去年8月大陸人行和住建部宣布研究進一步落實房地產長效機制，針對大陸房地產資金監測與融資管理，最終推出針對預售、槓桿、流動性「三條紅線」政策，作為監管出手的準則。

從今年4月外國財經媒體報導揭露，滬深港上市市值排名前100名陸資房企，66家企業半年度與年度業績公開下，其中有32家觸及門檻，較去年6月14家大，全部不合格家數從8家降至4家，但包括恒大、富力地產這類房地產巨頭全部亮紅燈。

早在疫情之前，大陸經濟已經從快速發展進入放緩階段，加上2016年大陸房市陷入泡沫化，大批投資人湧入房市，一度讓大陸房地產市場過熱，北京當局推動去槓桿化、去棚改政策，改正影子銀行問題，但隨之而來資金流緊縮，一度導致陸企債務違約飆高，但在2020年初爆發新冠肺炎疫情，導致政策一度緩解。

恒大集團早在前幾個月就爆出有財務問題，近2周則是再度傳出消息，甚至有加劇情況，包括旗下恒大財富出現客戶兌付問題，投資人到期款項未能及時兌付，並兩度警告投資者可能違約，且存在交叉違約的風險，加上9月房地產銷售數據出現明顯惡化，導致近日恒大集團可能破產被市場集中關注。恒大則是強調，公司一直努力通過出售資產籌措現金，但這些資產尚未兌現。

恒大集團目前在大陸的280多個城市擁有超過1300個房地產項目，其中包括多個未完成項目。

據鏡周刊報導，創輝資產管理公司總經理歐宏杰表示，陸企善於資本操作，到處借錢投資，其中以房地產企業最熱衷，若以恒大的公司債來看，2024年到期的債券殖利率達9.5％，遠高於美債殖利率，就能說明背後違約風險有多大。隨著美國經濟穩定復甦，Fed最終將走上升息之路，大陸房地產債務會持續炸開，北京當局若出手，只會牽扯更多房企與金融業陷入泥淖，或被迫以債養債，來度過如今難關。

(時報資訊)