全球供應鏈中斷、延誤情況日益嚴重，在需求的推升下，許多電子零組件廠繳出亮眼營收，IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南亞電路板為IC載板族群的一員，近3年股價漲幅高達逾12倍，受惠供需瓶頸題材推動，自疫情以來漲幅擴大，顯見供給吃緊的窘境不見緩解。

美國財經媒體報導，ABF載板在晶片產業中最低調的零組件之一，主要用於晶片封裝，許多全球先進半導體都離不開ABF載板，雖然英特爾和台積電大筆資金投產以緩解晶片短缺的情況，但ABF載板產能吃緊，導致供應鏈危機遲難降溫，知情人士透露，由於產能受限，供需瓶頸可能持續到2025年。

報導指出，南電在科技業並非十分知名，但這家默默無聞的台廠所生產的零組件，在晶片製造中佔不可或缺的一環，而如今已經成為半導體晶片短缺的最新瓶頸。

英特爾、超微等高階主管近幾個月來頻頻針對晶片短缺示警，消息人士透露，博通公司近期向客戶告知，由於載板短缺，主要路由器晶片的交貨期將從63周延至70周。

自疫情爆發已經近2年，但全球供應鏈仍十分脆弱，BAIN＆CO.合夥人Peter Hanbury表示，疫情推升遠短商機，PC、顯示卡等需求上升，其中關鍵零組件載板成為超微、輝達等科技巨擘的新供應瓶頸。

報導稱，受惠需求強勁、供需吃緊，南電股價一路飆升，截至周三，該公司股價過去三年大漲1219%，分析師預估，未來仍有很大的上行空間；而同為ABF載板生產商的揖斐電（Ibiden）、景碩科技、欣興電子等股價也上漲。

南電8月自結合併營收47.24億，雖然月減3.21%，然年增仍達29.93%；投顧法人指出，南電6月ABF載板10%新產能開出，搭配漲價效益挹注，預期ABF、BT載板將維持滿載至第四季，且價格持續上揚。

南電近期股價轉強，自9日起連續6個交易日收紅，今（16日）盤中一度觸及每股463元歷史新高，尾盤小幅滑落，終場收漲0.11%，以每股449元作收，今年迄今漲逾120%，漲幅令人咋舌。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意