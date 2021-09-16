【時報-台北電】溫士頓(6817)從事藥品製造業，因放流水檢驗結果超標，未符合藥品製造業放流水標準，違反水汙染防治法第7條第1項暨放流水標準第2條規定。公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並重新檢視廢水排放作業及內部通報機制，確保水質符合排放標準，杜絕疏失再犯。

　溫士頓預估可能損失為新台幣91萬8仟元，公司將擴增廢水處理專責人員的編制人數，並增加放流水檢測頻率管控以避免再次發生。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#溫士頓 #水污法

個股觀測

優良
持平
注意