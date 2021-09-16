倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日量縮震盪拉回，終場下跌75.3點，跌幅0.43％，收在17,278.7點；櫃買指數亦同步拉回0.88點，跌幅0.42％，收在209.61點；三大法人進出方面，外資轉賣49.49億元，投信續買5.19億元，自營商續賣26.37億元，惟外資法人於台指期轉賣2,912口多單，累計淨空單部位為17,997口，心態轉趨謹慎。

雖然受到大摩示警晶圓代工砍單、美國股市跌多漲少、恆生指數跳水式下殺、中秋連假心理影響下，加權指數持續震盪。

不過，依據過往15年來的統計資料觀察，中秋節前一日加權指數上漲機率為73％，後一日、後五日漲幅則各為80％、87％，故加權指數16日拉回後，預期17日節前最後一個交易日，可望量縮價穩上漲。而隨中秋節後法人買盤陸續歸隊，預期亦可望使台股持續震盪上看。

個股方面，本周納入投資組合的智原，股價16日盤中最高價衝上119元，故短線不免或有震盪，惟在內外資法人偏多下，待股價拉回量縮價穩、守穩10日線與月線，逢低仍值得留意。

選股方面，塑化、鋼鐵及航運等，預期震盪換手整理後，後市仍有作價拉抬的機會。此外，台股仍不脫離晶圓代工、電動車、Space X星鏈計畫「三大主軸」，惟投資人在操作策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並可順勢高出低進、以價差因應。

(時報資訊)