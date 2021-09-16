中國大陸今年經濟成長面臨壓力、金融情勢亦可能趨緊，國內金融機構已開始採取動作。據金管會16日公布，國銀對大陸曝險占淨值比已降到37.1％的新低外，大陸分行已全數提足第一類放款準備1.5％，五家大陸子行備抵呆帳覆蓋率更達298％，遠高於大陸銀行平均備抵193％。

同時，壽險業7月底投資大陸股債市總金額為新台幣2,560億元，亦比6月底是少了122億元左右。

在國人投資的境內基金中，共有335檔有投資大陸股債市，7月底時投資金額是新台幣3,840.78億元，占基金規模的34.14％，但到8月底是金額已降到3,725.66億元，金額亦少了115億元左右，占基金規模亦降到32.24％

另外，券商自營部位亦有8家公司投資大陸股債市，金額新台幣75.15億元，僅占券商淨值的1.3％；產險業亦有2～3家公司有投資大陸股債，7月底金額也僅15億元。

銀行局副局長林志吉分析，到6月底國銀對大陸總曝險金額為新台幣1兆4,665億元，其中授信1兆4億元，投資是4,557億元；而到6月底共有9家銀行在大陸設有25家分行、8家支行，總放款金額不到新台幣2千億元，但累計上半年稅後金額已有14.5億元，且相關提存都符合規定。

至於大陸子行則有五家，分別是彰化銀行南京子行、國泰世華銀上海子行、台北富邦銀的華一子行、永豐南京子行、玉山深圳子行，到6月底放款合計3,673億元，且備抵呆帳覆蓋率298％，上半年累計稅後獲利12.37億元，林志吉表示，這些大陸子行備抵覆蓋率都高於大陸當地銀行平均193％的備抵覆蓋率，同時台灣母行的資本適足率都在14～16％以上，亦即有較強的風險承受能力。

(時報資訊)