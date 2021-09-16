變種病毒威脅經濟復甦、通膨、大陸政策監管，加上景氣及政策轉折預期，衝擊第三季金融市場波動加大，全球股市自高檔震盪回落，根據9月美銀美林經理人調查報告顯示，看好經濟成長的經理人降至13％，連續六個月下滑，且為2020年4月以來最低，高峰為今年3月的91％，對經濟前景看法審慎，但仍淨加碼股市達50％，遠高於過去20年平均的29％，且循環與防禦配置並重。

調查顯示，84％經理人預期聯準會（Fed）將於年底前逐步收回刺激政策，Delta病毒及就業市場復甦變化則最可能影響縮減購債的時間表，著眼於經濟成長前景的不確定性，認為Fed將維持鴿派態度，預期第一次升息的時間點，從先前預估的2022年11月延後至2023年2月。雖然多數經理人仍預期，未來經濟成長與通膨水準將高於平均趨勢，但受到疫情反覆，對供應鏈及投入成本所造成的影響，越來越多企業提出獲利預警，經理人對企業獲利上調的預期，降至2020年5月來最低的12％，22％預期未來幾個月仍會持續下滑。

所幸受惠全球寬鬆貨幣政策，多數經理人認為，目前全球流動性環境處於2007年7月金融海嘯前的最佳狀態。但著眼大陸經濟降溫的風險，82％經理人預期大陸政策將轉趨寬鬆，自7月的44％大幅攀升。

經理人資產配置方面，現金配置升至4.3％，較上月微幅增加0.1個百分點，採槓鈴式策略，同步增加配置循環性的工業、原物料及能源產業，與防禦型的健康醫療與民生消費類股。對最擁擠交易及最大尾端風險，認為做多科技為最擁擠交易，其次分別為做多ESG及放空陸股，雖然高達69％認為通膨僅為暫時，但通膨風險仍是這次調查最大尾端風險，其次為Fed縮減購債、Delta病毒擴散、資產泡沫及大陸政策。

富蘭克林證券投顧表示，變種病毒擴散影響消費支出，經濟學家將美國第三、四季經濟成長率下調至5％、5.3％，但上調2022年第一、二季經濟成長率至4.1％、3.3％，顯示儘管變種病毒影響美國經濟復甦步調，但實質影響程度應屬可控。

Fed主席鮑爾勾勒出今年內縮減購債，但不急於升息的政策基本路徑，顯示因應經濟發展彈性調整退場節奏，可望降低對市場影響，因應短期股市波動環境，建議可增持債券及美國平衡型基金，其中債券投資較看好具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠的波灣債，後者透過靈活動態資產配置及多元產業布局掌握輪動機會。

從歷史經驗來看，全球經濟成長放緩，實為景氣從復甦初期，進入擴張中期的必經過程，並不代表全球經濟將重陷衰退，短線股市震盪可視為分批加碼或定期定額機會，靠攏趨勢財及機會財。依照風險偏好選擇創新成長的科技與生技產業、透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機，或股票修正後評價吸引力浮現的新興亞洲股票型基金，多路並進卡位旺季行情。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，就MSCI新興市場指數的類股組成觀察，以科技通訊、健康醫療、消費為主的新經濟產業類股，過去十年由約35％的權重大幅攀升至逾55％。受惠新經濟產業的獲利動能較佳所挹注，新興市場企業不論就股東權益報酬率，或自由現金流量等指標評估，皆明顯優於成熟市場企業，但評價水準卻更具優勢。

其中亞洲小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果，適合作為長期投資的核心標的。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，科技股經調整後評價已更為合理，儘管利率上升，隨著經濟前景的改善，企業可能增加對科技的投資。展望未來十年，在國家安全及經濟考量的推動下，預估所有經濟領域，包括私部門及公部門，均將對創新進行大量投資，包括5G、自動化、機器學習，機器人技術的整合可望提高生產力。

再就數位化需求增加，可望帶動新一波科技投資的浪潮，看好數位轉型仍處於早期階段，未來數年將強勁增長，現階段透過人工智慧、雲端運算、電子商務、數位支付、5G等股票來參與數位轉型趨勢下的成長機會。

(時報資訊)