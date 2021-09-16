美國總統拜登（Joe Biden）15日與英國首相強森（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布成立「AUKUS」聯盟，共同對抗中國大陸。不過拜登在致辭時疑似忘了莫里森的名字，稱他為「那位澳洲夥伴」，也讓這段影片被全球網友瘋傳。

拜登、強森和莫里森15日在視訊會議中，成立以三國國名首字組成的「AUKUS」聯盟，以維護印太區域的穩定；同時更投下震撼彈，宣布英美將向澳洲提供與核子動力攻擊潛艦有關的機敏推進系統技術，被認為是對北京政府的下馬威。

不過拜登在視訊會議中致辭時，卻疑似忘記莫里森的名字，在說完「我想要感謝……」時停頓了一下，才說「那位澳洲的夥伴」（That fella Down Under），也讓這段影片被全球網友瘋傳。

有網友表示，拜登在這麼重要的場合忘記盟國總理的名字，「還有什麼能比這更尷尬的？」並質疑「這就是3億美國人選出來的最佳人選嗎？」也有人說拜登「老人痴呆又犯了」、「美國居然願意把核子潛艦賣給一個他們不知道名字的人」、「笑死」等。

有許多澳洲民眾幽默地安慰拜登，說：「沒關係總統先生，很多澳洲人也不知道他的名字，剩下的則正努力忘記。」還有人開玩笑稱：「考慮到總理經常失蹤，要別人記住他的名字是很不公平的。」也有網友表示，莫里森將在下次大選中被換掉，勸拜登「不用浪費時間去記他的名字」。

不過有網友指出，拜登的停頓時間很短，在提到澳洲時使用了非正式性的「Down Under」並露出笑容，下一句話也將莫里森稱為「老兄」（pal），且在另一段影片中確實說出莫里森的名字，認為拜登當時「顯然是在開玩笑」，只是大家不太欣賞他的幽默感。

(時報資訊)