【時報-台北電】精成科(6191)於110年7月13日股東常會決議通過辦理現金減資案，業經台灣證券交易所股份有限公司民國110年8月17日台證上一字第1101804362號函申報生效在案，依據台灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序之規定，訂定本作業計畫。
換發股份總數及金額，原已發行普通股5億1554萬6903股，每股面額新台幣10元，計新台幣51億5546萬9030元整。減資銷除股份總數及金額，銷除已發行普通股4124萬3903股，每股面額新台幣10元，計新台幣4億1243萬9030元整；減資比率8.00%。減資後普通股4億7430萬3000股，每股面額新台幣10元，計新台幣47億4303萬元整。
舊股票最後交易日為10月12日，舊股票停止在市場買賣期間10月13日至10月26日，舊股票最後過戶日10月14日，舊股票停止過戶期間10月15日至10月19日，減資換發股票基準日10月19日，新股票上市開始買賣日期暨舊股票終止上市日期10月27日，現金減資退還股款發放日10月27日，新股預計上市日10月27日，減資基準日為8月25日。（編輯整理：葉時安）
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