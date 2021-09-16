【時報記者張漢綺台北報導】半導體及航太客戶，公準(3178)明年營運看好，公準總經理蘇虹音表示，半導體產業今年及明年會持續向上提升，航太產業今年開始回溫，低軌道衛星相關產品亦在爭取更多訂單，今年下半年會比上半年好，明年也會比今年好。

公準精密今天參加券商電話法說會，公準早期以生產精密沖壓、成型模具及機械零件加工為主，憑藉多年於模具精密製造累積的核心技術，公準自1996年開始切入航太電機致動器零組件、顯示器設備零組件(CVD真空製程腔體、CVD/PVD中小型零件)、半導體曝光機台零組件及能源發電機滑輪引擎零組件等產業應用，其中航太部分，公準產品包括：控制飛行器上升/下降/方向等作動功能的致動/伺服閥，應用於航空飛行器如飛機及無人機等；以及提供高速低延遲網路服務的低軌道衛星零件。

在半導體產品方面，公準主要是提供微影製程設備及檢測機台零組件、電子束檢測設備零組件，以及封裝製程模具/工具，目前主要客戶包括：艾司摩爾(ASML)、漢微科、日月光(3711)等國內外大廠，其中前段製程零組件佔半導體產品比重約70%到80%。

若以上半年來看，半導體佔整體營收約46%，顯示器(LCD/OLED)產品佔比約34%，航太產品約佔10%。

蘇虹音表示，由於半導體產業對設備機台需求提升，今年上半年半導體產品成長約20%到30%，公司除既有零件數量，今年及明年出貨可望持續向上提升，亦與客戶開發更多零組件，爭取更多訂單，預估明年半導體至少10%到20%成長。

在顯示器產業及航太產業部分，蘇虹音表示，今年顯示器市場比較持平，公司亦持續與客戶協調是否有新產品，預估明年與今年一樣狀況持平；至於航太產業因為疫情關係，營業額有較大的降幅，但今年有慢慢回溫，上半年約成長10%，預期明年狀況比今年好一點，可望成長5%到10%，但沒法回到全盛時期狀況。

至於備受關注的低軌道衛星部分，蘇虹音表示，公司前年開始與Space X合作，目前量確實比較多，但佔公司營收比重不是很大，約5%，由於衛星產業除低軌道衛星，還有地面設備，我們將持續觀察爭取更多客戶新產品。

公準上半年稅後盈餘為3811萬元，每股盈餘為0.85元，累計前8月合併營收為9.12億元，年成長3.03%，蘇虹音表示，由於公司8成到9成客戶交易以美元計價，原物料價格波動、運費及匯率致使上半年毛利率受到影響，公司已在新產品中反應原物料及運費成本，既有產品亦與客戶溝通調整價格，希望後續毛利率及獲利能更好。

(時報資訊)

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