近來不只建築成本飆高，物價高漲趨勢吹向居家裝潢修繕，主計總處近期公布8月營造工程物價指數，與去年同期相比，年增率達13.57%，今年以來漲勢顯著，其中金屬製品類前8月平均年增率達27.17%，電線電纜甚至來到32.55%。相關原物料的上漲也衝擊一般裝潢修繕市場，報價增幅較往年增加至少1~2成左右，民眾裝修房屋荷包恐怕會大失血。

中信房屋研展室副理張漢超表示，今年以來裝潢修繕市場報價已有數波調漲，每次雖以小幅調漲來反映成本，但在原物料漲勢強勁的走勢下，目前裝修價已比去年增加接近2成，也就是說往年花費百萬元就能做到的裝潢，現在得多付20萬元才能達成。

居家裝修原物料成本變化

張漢超說，裝潢修繕常用的木做、水電及金屬用料，目前報價已比往年高出15~30%左右，工資成本則視人力規模而有5~20%左右的漲幅。雖然原物料成本上漲幅度令人咋舌，不過居家修繕業者還是盡量藉由庫存想辦法盡量來壓低成本，因此工程報價漲幅仍能控制，不過成本如果持續攀升，未來不排除報價還有進一步上升的可能。

因應成本上漲，張漢超建議，可以先施做涉及居家安全的水電項目，其他裝潢以基本實用的方式來處理，日後資金餘裕如要再更新裝潢佈局，雖然不見得能省下多少裝修總價，但分批裝修確實可以降低一時之間的資金壓力。現階段在原料工資雙漲的情況下，除非能等到全球疫情解除、供應鏈恢復正常運作，否則消費者想要省荷包，除了精打細算外，也要多多比較才不吃虧。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，原物料價格高漲，民眾現在房屋裝潢修繕確實要付出比過往更高的成本，不過，對房屋來說「居住安全性」才是首要，只要結構安全，搭配防水修繕、老舊門窗更新、水電管線更新等，就能有擁一定居住品質，其他如臥室、客廳、書房等裝潢，若預算不夠，建議考慮用簡約裝修來節省支出。一般來說，裝潢預算建議別超過購屋總價的1/10，以1000萬左右的房產來說，裝潢預算最好控制在100萬左右，這樣就算後續要賣屋，房價加上裝潢的成本才不會偏離市價太多，才會相對好脫手。

(時報資訊)