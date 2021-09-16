【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】由於全球新冠疫情尚未降溫，全球供應鏈斷鏈下，導致製造業產線難產，同時，也讓消費者失去信心。因此，日本16日下修景氣前景，為4個月以來首次。

日本最高行政機關內閣府，在16日的定期月會中直指，日本景氣復甦出現雜音，新冠病毒就是最大主因。日本經濟雖然有在成長，但因為疫情過於嚴峻，導致目前復甦腳步減緩。

一些重要的經濟數據中，日本17個月以來第一次調降生產預估。同時，也是4個月以來，首次下修民間消費數字。

日本官員指出，最近汽車產能下降，就是因為東南亞疫情嚴重，當地封城措施讓關鍵零組件缺貨，因此汽車製造業大受影響。除了汽車外，晶片短缺可能還會造就其它產業面臨斷炊威脅。還有中國大陸等主要經濟體，經濟成長速度也明顯放慢。

日本政府表示，在日本內需市場中，新車與家電產品銷售量雙雙減少。這表示民眾錢包看得更緊，除了捨不得花錢在服務方面，現在連產品也失去購買欲念。

不過，因對房地產需求有增無減，日本政府把不動產後市提升至樂觀等級。為反應經濟成長減緩，日本雖下修整體景氣前景，不過，卻不是改變成長方向，因為家計收入與企業營收仍然強勁，這兩項也是經濟成長主要項目。

日本政府將於11月15日，公布第3季經濟成長的初值。

(時報資訊)