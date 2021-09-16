金融監理新模式。金管會16日公布「保險業辦理不動產投資管理辦法」，保險公司投資不動產是否合規將採「群組化管理」，即法規發布之前已投資，且已連續5年（60個月）符合即時運用且有收益的不動產，將以群組方式認定，即達成平均出租率60％、平均投資報酬率達基準利率加5碼（現行為2.095％）即可，不用逐棟達標。

保險局副局長張玉煇強調此措施並非「放寬」，而是讓保險公司不必因單筆不動產「短期內」未達標，就要逐筆申請改善或寬限措施，可節省業者申請時間跟行政流程，但保險公司仍是要逐筆管理不動產標的，且不動產投報率門檻原本有基準利率（二年期郵政定期儲金機動利率，現為0.845％）加碼2碼、3碼及5碼，用群組管理後，是以最高標準加5碼作平均門檻，是更嚴格。

法規將預告30天，預計第四季上路，影響所及是未來壽險公司不必因單一地區單筆大樓因突發狀況，短期內出租率或報酬率未達標，就要向金管會申請專案寬限，否則就會被罰鍰，會比較好管理，增加業者管理效率與彈性。

張玉煇亦表示，到7月底，共有16家壽險公司投資有不動產，金額共1.35兆元，占壽險資金的4.59％。

保險局表示，參考現行「保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則」及相關法令，依據保險業不動產投資情形及監理需要，研擬完成「保險業辦理不動產投資管理辦法」，從函令變成辦法，是提高管理的法律位階。辦法有三大重點，一是為強化保險業不動產投資及管理內部處理程序，統整現行不動產各規範要求保險業應建立內部控制制度，明定保險業辦理不動產投資及管理，應訂定處理程序並經董（理）事會通過。

二為兼顧不動產監理目的及簡化管理作業，增訂以「群組整體認定」的不動產相關規範。

即考量處理原則自2009年實施以來，保險業投資不動產多已能符合即時利用並有收益基準，所以增加辦法發布日前已取得達可用狀態並已利用，且自發布日起已連續5年（60個月）符合原即時利用並有收益基準條件的不動產，納入群組整體認定的範圍。以「群組整體認定」的不動產，整體即時利用基準為出租率達60％以及收益率達基準利率加5碼。

張玉煇表示，辦法上路前已符合法規的不動產，是一律納入群組整體管理，不是由業者自行選擇。

三現行規範中包括保險業投資不動產應符合出租率達60％、收益率標準依不動產取得時間按基準利率（二年期郵政定期儲金機動利率，目前為0.845％）分別加碼、最低持有年限5年，並應於一定期限內完成開發獲取收益，以及專案報核等相關規範，均已納入管理辦法草案中，以符合保險業投資不動產係為獲取長期穩定收益的立法意旨。

(時報資訊)