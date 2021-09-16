高雄銀（2836）16日召開法說會，雖然今年國內5月疫情升溫，進入全國三級警戒，但，高銀營運未受影響，110年上半年每股稅後盈餘0.41元，逆勢成長17.14％，未來將持續提高活存比重，以降低資金成本，同時，致力提升手續費收入及財務操作績效，以追求獲利持續成長。
高銀總經理徐翠梅16日指出，高雄銀110年上半年淨收益20.77億元，比去年同期成長9.49％，稅前淨利5.14億元，年增達11.74％，每股稅後盈餘（EPS）0.41元，優於去年同期0.35元，年增約17.14％。
她說，高銀存放利差1.31％，淨利差上升2點至1.01％，也因調整收益結構，使得利息淨收益達13.73億元、年增6.77％；財務操作淨收益4.27億元，年增12.07％；手續費淨收益2.55億元，年增22.01％。
徐翠梅表示，高雄銀截至今年6月底存款平均餘額2,337億元，增加88億元，其中，活期存款的占比，自去年同期的46.51％提升至50.62％、定期存款自53.49％降至49.38％。放款平均餘額1,773億元，年增38億元，外幣貸款減少52億元。
徐翠梅表示，主因調整放款結構，未再參與信用風險較高的中國大陸聯貸案，以降低對大陸曝險。
徐翠梅指出，高雄銀今年持續調整資產獲利結構、追求穩定成長，致力改善體質，使高雄銀資產品質顯著改善，截至6月底，逾放比降至0.28％、備抵呆帳覆蓋率提升至463.98％，資產品質表現雙創近幾年最佳紀錄，資本適足率提升至13.03％。
展望後市，徐翠梅表示，未來將觀察疫情變化與景氣復甦腳步，在兼顧授信品質前提下，強化中小企業信保案件，並持續提高活存比重，以降低資金成本，同時，致力提升手續費收入及財務操作績效，以追求獲利持續成長。
(時報資訊)
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