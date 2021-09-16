【時報-台北電】穎台科技(6775)董事會決議，於11月5日召開110年第一次股東臨時會，地點位於桃園市平鎮區工業五路12號(公司會議室)。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#穎台科技

個股觀測

優良
持平
注意

延伸閱讀