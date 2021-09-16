【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】紐西蘭第二季經濟成長速度遠超出預期，儘管爆發了新一波疫情，但該國央行仍將啟動升息的預期進一步升高。

紐西蘭統計局周四公布，第二季國內生產毛額（GDP）較前一季大幅成長2.8%，遠超出路透社調查所預期的季增1.3%和紐西蘭央行預估的成長0.7%。

與去年同期相比，第二季GDP成長17.4%，亦優於經濟學家預測的年增16.3%。強勁的年增率主要因為去年同期紐西蘭全面進入封鎖，導致比較基期較低。

此外，紐西蘭第二季失業率跌至4.0%，創下18個月新低，通膨年增率升高至3.3%，超出該國央行設定之介於1%～3%目標區間。

在公布數據後，紐西蘭元上漲0.3%，報一紐元兌0.7320美元。

奧克蘭儲蓄銀行（ASB Bank）資深經濟學家Mark Smith表示，我們預期紐西蘭央行將略過近期的波動，並開始縮減貨幣激勵措施，從下個月起展開一連串幅度為25個基點的升息。

因為Delta新冠變種病毒引爆新一波疫情，使紐西蘭迅速封鎖了該國最大城市奧克蘭，紐西蘭央行上個月延後其升息計畫，但表示還是有可能升息。

市場預期該央行在10月6日會議上升息1碼（25基點）的可能性達到100%，並已做出反應。

高度傳染性的Delta變種病毒在8月入侵紐西蘭，使這個防疫模範生保持半年本土零確診的記錄被打破。目前奧克蘭市仍處於封鎖狀態，但其他地區已重新開放。

經濟學家預期，受到防疫封鎖影響，紐西蘭第三季經濟料將陷入萎縮，但隨著持續擴大疫苗接種，以及疫情逐漸受到控制，其經濟也將迅速復甦。西太平洋銀行（Westpac Bank）表示，紐西蘭經濟很可能再次上演V型復甦。

(時報資訊)