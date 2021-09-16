【時報記者任珮云台北報導】2020年初全球爆發新冠疫情，當時各國為抑制疫情快速擴散，紛紛採取鎖國政策，製造業供應鏈瞬間斷鏈，導致全球經濟急凍，所幸各國央行齊力祭出史無前例的貨幣量化寬鬆政策，全球在一季後，就從衰退步入復甦，創下史上最短的景氣衰退期。2021年延續經濟解封、歐美消費及旅遊陸續恢復，國際貨幣基金預測全年將創下6%的高度世界經濟成長率，展望第四季全球金融市場，凱基銀行認為恐因購債退場及疫情兩大變數而出現震盪，惟因全球資金仍然豐沛，投資人可保持審慎樂觀，建議美股、歐股仍是投資基金或ETF的首選，並宜適度增加美元比重，減少持有新興市場貨幣。

2021年第三季8月開始，景氣復甦似有了改變。首先是全球各地製造業成長力道出現分歧，可發現中國轉向疲弱，中小型製造業景氣收縮。美國作為全球商品最終製造和最大消費地，新訂單依然強勁，客戶庫存則落底後小幅反彈，扮演全球製造業最後的支柱。

只是美國8月的消費信心指數卻創下新冠肺炎疫情以來新低，信心下滑主因為消費者認為通膨明顯上升，壓抑購買大型耐久財如房屋、汽車的意願。耐久財的消費與製造業息息相關，其銷售不佳將導致庫存上升，引發製造業景氣下滑。觀察過往製造業景氣回檔，均會誘使資金回流美國，造成美元升值、全球股市波動，仰賴製造業與原物料出口的新興市場卻受創嚴重。

凱基銀行表示，購債退場與疫情等兩大變數，或許將使金融市場在第四季出現震盪。首先，Fed可能於今年底開始逐步縮減購債規模；其次，疫情捲土重來，突顯全球必須再加強疫苗施打的重要性，先進國家正在思考追加第三劑，新興市場國家則追趕第一劑或第二劑的普及率，Delta病毒已讓高盛等部分外資機構，7月起陸續調降今年全球與美國經濟成長率預測值，接下來投資人需要觀察，後續是否還會調降第四季上市公司獲利預估。

展望12月底前之金融市場走勢，雖然美股最容易獲利的美好時代已經過去，且預期美股可能有一波藉機獲利了結修正。另縮債已在預期，且全球資金仍然豐沛，股市若出現急跌修正，應會吸引投資人低接買盤進場，故凱基銀行維持審慎樂觀的看法。

在操作策略上，成熟市場如美股、歐股仍是基金或ETF投資標的之首選，產業選擇建議如iPhone 13的科技業、防疫需求的生技業等兼具前景及題材之產業；債券方面建議選擇與股市相關性較高、利率風險相對較低的高收益債，以領息作為投資收益來源並中長期持有為佳，至於貨幣配置，宜適度增加美元比重，並減少持有新興市場貨幣。

(時報資訊)