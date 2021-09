(「投資臺灣說明會(美東場次)」於16日登場,政務次長陳正祺開幕致詞。圖/經濟部提供)

在美中爭端及疫情衝擊下,全球供應鏈刻正進行重整,如何建構信任、具韌性之供應鏈成為跨國企業關切議題。為掌握此波國際經貿情勢帶來的契機,經濟部投資業務處今年首度舉辦海外線上招商說明會,首場「投資臺灣說明會(美東場次)」於16日登場,計有逾百人線上參與,聚焦智慧醫療、電動車等利基產業,邀請工研院、車輛研究測試中心及鴻海先進科技等代表向美加地區業者深入剖析臺灣產業的最新動向與投資合作商機。

活動首先由政務次長陳正祺開幕致詞,陳次長表示國際經貿情勢快速變化,臺灣不僅以亮眼的經濟成長、出口表現及防疫成效受到國際肯定;更以高階製造、研發人才與智財權保護等優勢,在全球供應鏈調整趨勢下,扮演不可或缺之角色。呼籲外商以臺灣作為亞太市場之首選,結合臺灣產業能量,共享新興科技帶來之商機。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出,臺灣在高齡社會、精準醫療與控制疫情方面,具備豐富實績,加上近年政府法規鬆綁,已建構外商來臺投資與合作的有利環境。車輛研究測試中心洪薪茹副理則分享臺灣透過資通訊產業優勢,已成功打入全球電動車供應鏈,此時正是臺外商合作的良好時機。

在企業分享部分,美商默沙東藥廠台北分公司總經理Ms.Jae Yeon Choi以及台灣IBM高璐華總經理則分享公司在臺投資成功經驗,並高度肯定臺灣在進行臨床試驗與數位解決方案之優異條件。鴻華先進科技陳志仰經理則說明MIH平台將結合國內外軟硬體業者優勢,打造為實現智慧移動的最佳舞臺。

最後,投資台灣事務所張銘斌執行長與美國商會魏立安執行長就臺灣投資展望進行對談,張執行長感謝美國商會在促進臺美雙邊經貿關係一直扮演重要角色,期盼未來持續合作,共促美商企業深耕臺灣;魏執行長肯定臺灣在經濟部及各部會的完善服務下,讓會員企業對於臺灣投資潛力與環境深具信心,未來商會將持續深化臺美在研發、人才與產業合作等領域之夥伴關係。

這次活動結合經濟部駐紐約、芝加哥、休士頓、亞特蘭大及加拿大經濟組共同海外招商,其中駐美投資貿易服務處並同步於紐澤西州舉辦臺美商業座談會,包括紐澤西商工協會(Commerce and Industry Association of New Jersey)、紐澤西台灣商會、美商默克藥廠、花旗銀行、嬌生藥廠及電信商Verizon等均出席與會,現場交流熱絡,透過台北紐約兩地即時連線,為本次活動掀起另一波高潮。

經濟部海外線上招商已啟動,美西場次將續於臺灣時間9月23日接力登場,將聚焦5G、AIOT及半導體產業,向洛杉磯、矽谷、加拿大等地區廠商分享台灣產業新契機。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意