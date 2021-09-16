【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在旅遊族群止跌回升下，16日歐股走高。目前STOXX 600指數在466.85點，漲2.94點或0.63%。旅遊相關指數漲1.6%，汽車股也漲1.2%。
為了壓抑原物料高漲物價，中國大陸重申，將釋放出更多儲備的金屬至市場後，金屬價格大跌，包括力拓、英美資源與必和必拓集團等礦產業者走弱。
德國汽車輪胎供應商大陸集團在分拆Vitesco後暴跌11.7%，成為STOXX 600指數後段放牛班。
15日跌幅近3%的公共設施類股雖小漲0.2%，但還是擔心西班牙與其它歐洲國家會陸續祭出凍漲政策，進而影響獲利表現。
(時報資訊)
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