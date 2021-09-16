【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在旅遊族群止跌回升下，16日歐股走高。目前STOXX 600指數在466.85點，漲2.94點或0.63%。旅遊相關指數漲1.6%，汽車股也漲1.2%。

　為了壓抑原物料高漲物價，中國大陸重申，將釋放出更多儲備的金屬至市場後，金屬價格大跌，包括力拓、英美資源與必和必拓集團等礦產業者走弱。

　德國汽車輪胎供應商大陸集團在分拆Vitesco後暴跌11.7%，成為STOXX 600指數後段放牛班。

　15日跌幅近3%的公共設施類股雖小漲0.2%，但還是擔心西班牙與其它歐洲國家會陸續祭出凍漲政策，進而影響獲利表現。

(時報資訊)

#STOXX #國際金融

主要市場指數

紐約道瓊
34814.39 +236.82(0.68%)
05:08
S&P500
4480.70 +37.65(0.85%)
05:08
Nasdaq
15161.53 +123.77(0.82%)
05:16
費半指數
3465.76 +16.37(0.47%)
05:16
日經225
30323.34 -188.37(0.62%)
14:15
南韓KOSPI
3130.09 -23.31(0.74%)
17:01
香港恆生
24667.85 -365.36(1.46%)
16:08
上證指數
3607.09 -49.13(1.34%)
15:00
深圳成指
14258.13 -278.18(1.91%)
16:29
英國FTSE
7049.67 +33.18(0.47%)
17:51
法國CAC
6656.09 +72.47(1.10%)
17:51
德國DAX
15688.37 +72.37(0.46%)
17:51

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