全球受到疫情影響，許多顧客為配合防疫措施，在減少外出的同時也讓生活重心重新轉移到「家庭」層面；日本MUJI無印良品以「支援生活的基本」為概念，自9月起「良質良值」支援日常生活的基本用品、暢銷品為主，近600支商品降價，平均降幅達22%，其中不鏽鋼餐具茶匙叉子降幅最高達56%。

MUJI無印良品受惠全聯展店24家，且疫情使得就近超市買、線上購買業績增三成，樂觀第四季消費旺季來，加上五倍券即將發放，此次「良質良值」商品的選擇方向以三大方向包括生活雜貨、熱銷品、秋冬推薦品為主；其中家具與生活用品佔比最高，達4成以上，平均降幅也是各類別中最高，達29%，尤其是不鏽鋼餐具降幅27%，最高降幅就是茶匙、叉子等，不鏽鋼碗、保溫瓶也有47%降幅，寢具床包枕套等亦降價53%，長年熱賣的旅行靠枕也降了31%。

目前MUJI無印良品在台計有54家門市，透過銷售反應與顧客心聲，瞭解更多消費者喜歡的愛用品，在加強生產訂量的同時得以降低成本，再將價格回饋給顧客。像是受到疫情影響，許多顧客開始嘗試在家下廚，令矽膠調理道具及不鏽鋼餐具系列成為熱銷商品，就約27%的降幅。

同時也因為居家時間變長，讓空間環境整理整頓需求增加，熱銷的棉麻聚酯收納系列也有約22%降幅；秋冬推薦品男女法蘭絨襯衫系列、男女丹寧褲系列及澳洲羽絨外衣系列等商品後，則約有28-41%的降幅，尤其兒童有機棉法蘭絨立領襯衫從原價750元，調整為399元，降幅高達47%。

（秋冬推薦品兒童有機棉法蘭絨立領襯衫降幅高達47%。圖／無印良品）

(時報資訊)