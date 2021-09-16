韓媒TheElec報導，蘋果有條件批准使用京東方面板在新產品iPhone13上，消息拉動京東方A股16日股價尾盤由跌轉漲。

京東方A股16日低迷，尾盤拉升，收盤漲0.71％報人民幣5.7元。

報導稱，由於是有條件批准，加上面板生產需要2至3個月的時間，即使京東方獲得最終批准，也可能只會為iPhone 13供應少量面板。但蘋果就多了一項條件與三星顯示和LG顯示壓價。

報導引述知情人士稱，京東方正在四川的B11生產線上為iPhone 13生產OLED面板。報導預計，京東方面板主要在發光材料特性和觸控電極方面遇到了困難，所以只能被有條件批准。

(時報資訊)