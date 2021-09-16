【時報記者沈培華台北報導】台積電(2330)於今（16）日「國際臭氧層保護日」承諾於2050年達到淨零排放目標，並為全球半導體產業先驅，發布氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）報告書，以實際行動落實環境永續目標。

台積公司致力於因應氣候變遷、減緩氣候衝擊，以保護環境。台積公司以「ESG 政策」與「環境保護政策」為指引，積極規畫與執行減緩氣候變遷的相關作為，密切關注全球各項氣候行動指標並進一步規畫淨零排放目標。

2018年，台積公司發布《台積公司氣候變遷宣言》，明訂因應氣候變遷的二大主軸為減緩衝擊與調適風險，同時積極導入金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）定義的氣候相關財務揭露建議書架構，並揭露於台積公司企業社會責任報告書。

2021年，台積公司進一步依據TCFD架構與核心精神發布TCFD報告書，系統性的揭露管理策略和目標、確立執行控管，同時完整說明台積公司因應氣候變遷的努力與進程。

台積公司董事長暨ESG指導委員會主席劉德音表示：「台積公司深知氣候變遷對環境和人類造成的衝擊甚鉅，身為全球領先的半導體公司，面對氣候挑戰，台積公司必須負起應有的企業責任。台積公司除了是全球首家加入RE100的半導體企業，今年，我們亦主動響應淨零排放行動，並發布氣候相關財務揭露（TCFD）報告書，希望擴大綠色影響力，帶動產業邁向低碳永續。」

台積公司於2020年成立淨零排放專案，由相關單位組成工作小組，針對淨零目標進行規畫與討論，同年全球辦公室達溫室氣體淨零排放。面對2050年淨零排放目標，台積公司將擬定相關減緩措施、持續強化各項綠色創新作為，並積極採用再生能源，設定短期目標為2025年達排放零成長，並於2030年回到2020年排放量。

(時報資訊)

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