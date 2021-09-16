日月光攜手大專院校，進行多元成果應用的學術研究，共同培育半導體高階人才，強化技術研發與競爭力，佈局AI生態圈促動半導體產業轉型升級，16日舉辦「第六屆自動化技術研究合作成果發表會」，希望串聯學術AI研究成果與工業應用，加速全面工廠智能化，間接推動台灣產業升級與創新。

日月光16日舉辦的「第六屆自動化技術研究合作成果發表會」，因應國內疫情警戒，為降低群聚感染的風險，今年改採線上型態，發表六件專案，包括智慧製造、行為預測、資訊安全等三大類，與會發表的學界人士，包括國立中山大學蔣依吾教授、國立成功大學陳培殷特聘教授、蔡群立教授、國立高雄科技大學朱彥銘主任、王敬文特聘教授、陳育仁教授、以及國立臺灣大學李家岩教授等。

日月光高雄廠副總經理李政傑16日表示，日月光在多變產業環境之下，穩步前行的發展歷程中，產學合作的成功是一大突破，積極媒合師資、實習生、專案等，讓技術、知識不斷累積傳承。

智慧製造資訊總處資深處長陳俊銘指出，自動化的發揮空間，不只侷限在硬體，軟體也多所著墨，2018年日月光AI元年啟動，建立第一座智慧工廠，2020年設置全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠，成功打造企業數位轉型，2021年持續投入IAI工業人工智慧平台，串聯學術AI研究成果與工業應用，加速全面工廠智能化，間接推動台灣產業升級與創新。

日月光表示，日月光重視校園人才培育，擬定育才、攬才、留才方針，創造產學雙贏，為了勉勵在學菁英課業上用心學習，設立日月光菁英獎學金，鼓勵就讀南部地區或設籍於南部的理工相關科系的日間部碩士學生申請，為了促進學生更了解企業運作實務，日月光也提供理工科系大三升大四在校生，加入企業實習，讓年輕世代透過實際參與業界工作提早與職場接軌，具備多工能力。

(時報資訊)

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