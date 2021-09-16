【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到科技族群大跌影響，韓國連4日走高也畫下句點。16日KOSPI收3,130.09點，跌23.31點或0.74%。同時，韓元走貶，公債殖利率則上升。

　三星電子與SK海力士，分別跌1.17% 與3.26%，Kakao與電池製造商三星SDI也各自跌0.82%與3.33%。

　韓國SK Innovation於16日表示，經高達8成股東同意後，決定將旗下電池事業部門擴大經營，並分拆為一家全新公司後收跌4.44%。

　一美元可兌1,171.8韓元，韓元貶值0.11%。

　韓國3年期公債殖利率漲2.0個基本點至1.512%，至於10年期的也漲2個基本點至2.044%。

(時報資訊)

#KOSPI #韓股

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