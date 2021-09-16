大陸A股滬深兩市16日隨著時間跌幅不斷擴大，午後下探力度加劇，截至收盤上證指數跌1.34％、深證成指跌1.91％均收日內最低點。

上證指數16日收盤跌1.34％報3,607.09點，守住3,600點關口，成交額人民幣（下同）6,739.55億元。深證成指跌1.91％報14,258.13點，成交額8,044.73億元。

豬肉族群成為一片綠中罕見亮點，受益於發改委啟動第二輪生豬收儲、生豬價格有望回升等消息，陸股豬肉族群大漲，新希望、天康生物收盤漲停，正邦科技、巨星農牧漲逾6％，牧原股份漲逾3％。

另一方面，鋰業、半導體等標的低迷，天齊鋰業、西藏礦業、鹽湖股份等標的跌停。

(時報資訊)

#陸股 #上證指數 #滬深

主要市場指數

紐約道瓊
34814.39 +236.82(0.68%)
05:08
S&P500
4480.70 +37.65(0.85%)
05:08
Nasdaq
15161.53 +123.77(0.82%)
05:16
費半指數
3465.76 +16.37(0.47%)
05:16
日經225
30323.34 -188.37(0.62%)
14:15
南韓KOSPI
3130.09 -23.31(0.74%)
17:01
香港恆生
24667.85 -365.36(1.46%)
16:08
上證指數
3607.09 -49.13(1.34%)
15:00
深圳成指
14258.13 -278.18(1.91%)
16:29
英國FTSE
7049.67 +33.18(0.47%)
17:51
法國CAC
6656.09 +72.47(1.10%)
17:51
德國DAX
15688.37 +72.37(0.46%)
17:51

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