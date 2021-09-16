大陸A股滬深兩市16日隨著時間跌幅不斷擴大，午後下探力度加劇，截至收盤上證指數跌1.34％、深證成指跌1.91％均收日內最低點。
上證指數16日收盤跌1.34％報3,607.09點，守住3,600點關口，成交額人民幣（下同）6,739.55億元。深證成指跌1.91％報14,258.13點，成交額8,044.73億元。
豬肉族群成為一片綠中罕見亮點，受益於發改委啟動第二輪生豬收儲、生豬價格有望回升等消息，陸股豬肉族群大漲，新希望、天康生物收盤漲停，正邦科技、巨星農牧漲逾6％，牧原股份漲逾3％。
另一方面，鋰業、半導體等標的低迷，天齊鋰業、西藏礦業、鹽湖股份等標的跌停。
(時報資訊)
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