【時報記者任珮云台北報導】台灣即將要推出5倍券刺激經濟，而中國即將進入金九銀十的傳統旺季！此時，投資人該如何訂定投資策略？群益投信建議，大盤震盪逢政策利多，台股基金以「微定額123投資」因應。

群益投信投資長李宏正指出，所謂的「微定額123投資」，1是一成，也就是指數跌幅大於自己的平均成本10%時，例如平均成本是 100元，若股市下跌10%，就啟動加碼。2是微定額至少2次，股市拉回整理，投資人都知道要加碼，但要加碼多少，這就是2，投資若行有餘力，不妨設定扣款兩次，增加低點撿便宜的機會。3是指獲利三成部分調節或獲利出場，在股市周期循環下，一旦台股漲聲響起，當指數漲幅高於自己的平均成本30%時，可以紀律調節或獲利出場。如此一來低價有加碼、高價有調節，可極大化定時定額的投資效益。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，台股近期走勢十分震盪，台股一度連九黑，自高點拉回一千多點，所幸聯準會意外釋出偏鴿派的訊息加上台積電傳出將要調漲代工價格的利多帶動之下，台股反彈至17,500點，重新站回季線之上，櫃買指數也連帶站穩季線。

展望後市，在年底消費旺季到，內需消費以及紙箱等需求亦可以期待。在美國基建、中國碳中和以及歐美重啟經濟帶動之下，傳產類股的實質利多將有機會讓股價延續上半年的強勢表現。至於第三代半導體在電動車的需求暢旺之下，亦將有機會表現，長期趨勢仍看好。

(時報資訊)