【時報-台北電】大陸A股三大指數今日全面收低，上證綜指跌1.34%、收3607.09點；深證成指跌1.91%、收14258.13點；創業板指跌2.24%、收3128.84點。
晨盤三大指數開盤僅上證綜指開高、其餘皆跌，隨後空頭掌局，盤面倚靠煤化工、白酒股撐場，煤炭、鋼鐵、天然氣等週期股衝高回落；而昨日強勢的鋰電、光伏族群則大舉回調。午後，空頭持續坐大，滬指跌逾1%，創業板指也殺聲隆隆，盤面上，養殖業、豬肉、農業種植、乳業類股逆勢走高，稀土、券商、地產、石油、半導體晶片股則表現低迷。整體而言，交投氣氛審慎，個股普跌。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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