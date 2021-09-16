【時報-台北電】大陸A股三大指數今日全面收低，上證綜指跌1.34%、收3607.09點；深證成指跌1.91%、收14258.13點；創業板指跌2.24%、收3128.84點。

晨盤三大指數開盤僅上證綜指開高、其餘皆跌，隨後空頭掌局，盤面倚靠煤化工、白酒股撐場，煤炭、鋼鐵、天然氣等週期股衝高回落；而昨日強勢的鋰電、光伏族群則大舉回調。午後，空頭持續坐大，滬指跌逾1%，創業板指也殺聲隆隆，盤面上，養殖業、豬肉、農業種植、乳業類股逆勢走高，稀土、券商、地產、石油、半導體晶片股則表現低迷。整體而言，交投氣氛審慎，個股普跌。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#三大指數 #空頭 #大陸股市

主要市場指數

紐約道瓊
34814.39 +236.82(0.68%)
05:08
S&P500
4480.70 +37.65(0.85%)
05:08
Nasdaq
15161.53 +123.77(0.82%)
05:16
費半指數
3465.76 +16.37(0.47%)
05:16
日經225
30323.34 -188.37(0.62%)
14:15
南韓KOSPI
3130.09 -23.31(0.74%)
17:01
香港恆生
24667.85 -365.36(1.46%)
16:08
上證指數
3607.09 -49.13(1.34%)
15:00
深圳成指
14258.13 -278.18(1.91%)
16:29
英國FTSE
7049.67 +33.18(0.47%)
17:51
法國CAC
6656.09 +72.47(1.10%)
17:51
德國DAX
15688.37 +72.37(0.46%)
17:51

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