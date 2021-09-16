中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求民眾減少外出，重創觀光產業，連帶使偏鄉的原民部落受創更深，原民會指出，只要綁定數位券的民眾勾選參與「i原券」抽籤，就有機會獲得1000元的i原券，為所有加碼券中金額最高的，且只要符合店家營業屬性還可以加碼使用，合計各種券最高可疊至3000元加碼，但原民會指出，因店家要經審核才能加入，今年除了會新增公有場館的原住民店家外，不再開放新店家加入，民眾只能在去年通過認證的800多家店家消費。

原民會指出，在去年三倍券振興期時，原民會已與「台灣Pay」合作，只要至，從去年7月15日至今年6月30日為止，為店家帶來4.45億元營收，今年則推動「i原券」，提供抽中的民眾1000元使用。

原民會主委夷將‧拔路兒說，鑑於原住民部落多位於偏鄉，為鼓勵消費者親赴消費，因此與觀光局的額度一樣是所有部會中最高的1000元。

夷將提及，i原券可與其他加碼券搭配使用。原民會經濟發展處處長宋麗茹說，如是位於客庄的原住民族經營的民宿，符合相關條件可同時使用1000元的i原券、1000元的國旅券、500元的客庄券及500元的地方創生券，合計可達3000元加碼。

宋麗茹提及，民眾可在9月22日至10月29日期間可以至五倍券官網數位綁定「i原券」後就可以參加，越早登記中獎的機率就會越高，將在10月12日至11月2日每周二下午3點半抽獎，每周抽出2.5萬份。

(時報資訊)