【時報記者林資傑台北報導】連鎖咖啡品牌路易莎咖啡(2758)今（16）日舉行興櫃前業績發表會，董事長黃銘賢看好台灣咖啡市場成長潛力，將透過異業結盟、地方創生及校園持續積極展店、發展企業咖啡用豆市場，海外市場則採合作發展策略布局，目標2年內進軍美國市場。

黃銘賢指出，據統計台灣人每年喝掉約200杯咖啡，相較美、日約500杯及北歐國家約1000杯仍有倍數成長空間。路易莎採取一條龍提供全餐飲自產自銷、有效的展店策略與加盟管理制度、持續創新數位經營等發揮最大綜效，擘畫再創「黃金十年」發展藍圖。

黃銘賢指出，路易莎2018年便首創虛擬黑卡，利用開放式社群平台創新會員經濟，臉書推出首日便締造自然觸及逾300萬紀錄，目前累積會員數近140萬。目前則跨社群整合臉書及LINE提供點餐及支付等多功能，客人進店可先坐下用手機點餐付費，已陸續在門市上線。

對於未來展店策略，黃銘賢指出將往地方創生及校園開發新藍海，如陸續開設的直營特色門市，成為老街居民新生活聚會場所，營收亦遠高於一般街邊店。而目前40歲以下客群占達7成，將陸續進駐台大、北醫、東吳、台科大、清大等十多所大學院校。

此外，路易莎近年與北捷及新光、遠東、潤泰、安永集團異業結盟，經營包括「新光小舖」、遠傳「數位門市」、蔦屋書店（TSUTAYA）店中店等經營型式，北捷站內門市亦即將開數，並同步開發企業長期訂購咖啡豆服務，看好未來成長空間非常大。

海外市場方面，黃銘賢堅持採取合作發展策略、並在當地設置烘豆廠，以掌控咖啡豆品質。目前除了泰國設有4家門市，印尼已與當地知名企業簽約合作，在新加坡、馬來西亞、日本等東協國家已完成註冊，連美國亦有合作對象洽談中，目標2年內進軍美國。

(時報資訊)