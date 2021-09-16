屏東縣政府持續建構市郊地區小黃公車路網，繼屏東市、潮州鎮、東港鎮小黃公車13條路線陸續通車後，恆春、車城小黃公車6條路線也正式通車，16日在恆春西門廣場舉行通車典禮，在鄉親們的見證下，導入無障礙計程車服務，打造屏東有愛而無礙的友善環境。

屏東縣長潘孟安表示，小黃公車路網可以滿足民眾採買、就醫、就學、洽公等日常需求，提升高齡者及偏遠村里民眾的生活便利性。營運初期也比照採取優惠銅板價10元，持社福卡免費，歡迎民眾多加利用。

潘孟安表示，縣府近年來除持續爭取中央重大交通建設外，也積極改善縣內公共運輸服務，尤其偏鄉地區長期交通不便，更是縣府推動交通改革的重中之重。在層級公車路網架構下，偏原鄉地區規劃由幸福巴士提供服務，在市郊區則導入小黃公車提供服務。目前原鄉地區有24輛車行駛34條路線，是全國最多；市郊區在今日恆春、車城6條小黃公車路線通車後，則累積有35輛車行駛19條路線，達成「一心三核」有小黃公車之階段目標，未來也將持續滾動檢討，將幸福巴士及小黃公車服務擴及到本縣所有鄉鎮。

潘孟安強調，屏東小黃公車除了擴大服務範圍外，這次更購置了6輛無障礙計程車，將與既有小黃公車混合調度，屏東市配置2輛、東港鎮1輛、潮州鎮1輛及恆春鎮2輛，除了優先提供小黃公車預約使用外，在有額外運能情形下，也可提供身障民眾預約使用。今日通車後，整個屏東縣共計有11輛通用計程車提供服務，也大幅提升無障礙運輸服務便利性，讓鄉親更有感。

縣府交通旅遊處表示，屏東小黃公車服務自107年在屏東市開始推動，經過持續滾動檢討、改善識別及積極宣傳後，109年共計服務7,788人次，較前一年度成長4倍。累積成功的經驗後，今(110)年1月將小黃公車服務拓展至潮州鎮、東港鎮，貼心服務大獲好評，縣府於是打鐵趁熱，在今年5-8月疫情期間業務也不停擺，持續勘查路線及整備車輛，終於在今日順利啟動恆春、車城6條小黃公車路線，讓公共運輸服務深入村里。

這次通車路線有716茄湖線、717平寮線、718樹林線、719水泉線、720社萬線、721溫泉線，每週一至週五往返10班次，週六往返6班次，搭乘一次僅需銅板價10元，持社福卡則免費。

(時報資訊)