港股大盤恒生指數16日午後一度重跌2.11％、跌掉逾500點，指數報24,505點落至年內新低。16日多檔大陸房產股雙位數崩跌，綠城中國、富力地產現跌逾12％。

恒生指數現跌502點報24,531.04點，成交1,205.63億港元。恒生指數近期低迷，8月底曾短暫跌出25,000點，隨後才有反彈波。恒生指數近幾個交易日連續大跌，15日收盤再次逼近25,000點關卡。

多檔在香港上市的大陸房地產16日崩盤，綠城中國、富力地產現跌逾12％，融創中國、世茂集團跌逾11％。雅居樂集團跌逾9％。龍光集團跌逾8％。碧桂園跌逾7％。深陷債務危機的中國恒大一度跌10％，現跌7％。

(時報資訊)

#恒指 #港股 #陸企 #房產股

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