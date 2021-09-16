【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】泛美衛生組織（PAHO）周三提出警告，隨著越來越多成年人接種了新冠疫苗，大多數國家裡尚未符合接種疫苖資格的兒童占染疫住院甚至死亡人數的比例正在擴大。

該世界衛生組織（WHO）地區分會表示，截至今年9月，美洲的兒童和青少年感染病例數已經突破190萬例，這個族群正面臨重大的健康風險。

日前美國兒科學會和兒童醫院協會發布報告指出，過去兩周美國兒童的新冠確診病例激增近50萬例，累計超過530萬例。

專家表示，由於無法到校上課，這場大流行病引發美洲有史以來最嚴重的教育危機。泛美衛生組織主任Carissa Etienne表示，封鎖措施和經濟中斷使家庭暴力的風險升高，對許多孩子而言，他們的家可能不是一個安全的地方。她並表示：「我們的孩子缺課的時間遠超過其他任何地區。他們一天不能到校上課，他們輟學且永遠不會回到學校的可能性就越大」。

泛美衛生組織副主任Jarbas Barbosa表示，目前為止世界衛生組織僅批准輝瑞的新冠疫苖可用於青少年，而莫德納已經向世衛申請其疫苖用於12～15歲青少年的緊急使用授權。此外，中國科興生技和國藥集團也已提出申請，要求世衛批准其新冠疫苗用於3～17歲兒童和青少年。

Barbosa表示，部分國家，例如智利和古巴，已經開始為兒童和青少年接種尚未獲得世衛批准的疫苖。

智利在本月初開始為兒童和青少年接種科興疫苗，而古巴也在本月起開始為青少年接種該國的國產疫苗，目標是到年底時，其全國九成以上人口都接種過疫苗。該國自本周起也將為2～10歲兒童接種，成為世界上第一個為6歲以下兒童大規模接種新冠疫苗的國家。

(時報資訊)