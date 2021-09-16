【時報編輯葉時安綜合報導】周三美股四大指數全收紅。台積電等13檔股周四除息影響大盤25.7點，周四台股開跌21.66點報17332.34點，台積電開低在603元後，7分鐘內搞定填息，穩住大盤軍心，大盤翻紅攻抵17411.37點，站回17400、季線，惟中秋連價前大盤群龍無首、觀望氣氛濃厚，9:30左右平盤震盪後再度翻黑，季線得而復失，再陷震盪失守17300、5日線，台積填息後翻黑，航運、鋼鐵等傳產走弱，最低17254.1、下跌近百點，中小股相對抗跌，月線仍有撐，終場收跌75.3點或0.43%，報17278.7點，成交金額再縮至2390.7億元，達今年新低量。今日外資(不含外資自營商)賣超49.4862億元，投信買超5.1914億元，自營商賣超26.3704億元，三大法人賣超70.66億元。

台股周三ADR部分，台積電下滑1.29%、聯電漲0.08%、日月光投控漲0.44%、中華電漲0.40%。季季配首度將配息拉高至2.75元的台積電周四除息將蒸發大盤約23.3點，台積開低1元為603元，呈現小小貼息後，隨後翻紅拉升，開盤不到10分鐘，盤中一度漲3元達607元，完成填息，逐季配息以來第5度首日達陣，但填息行情氣衰，只維持了1個小時後，顛簸翻黑一度失守600元大關，最低599元，終場收跌0.66%或4元，報600元。而晶圓雙雄的聯電(2303)獲法人力挺而股價開高走高，收漲0.91%至66.2元，惟5日線得而復失。鴻海(2317)平盤附近遊走，收跌0.92%至107.5元，面板雙雄友達(2409)、群創(3481)亦翻黑跌約1%。高價股來論，股王矽力-KY(6415)、股后大立光(3008)均翻紅後仍無力，雙雙走疲逾2%，報4075、2460元，王后相差1615元。聯發科(2454)則開低翻紅，收漲0.11%至936元。

傳產股中，鋼鐵、航運、玻陶等均回落，資金轉向塑化族群，油價走升，EVA報價和需求強勁，類股逆勢上攻，亞聚(1308)登42.65元漲停、創波段新高價，台聚(1304)也觸及漲停，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)全場激情演出，加上聯成(1313)、台達化(1309)、華夏(1305)等漲勢拉風，激勵塑膠類股指數上揚1.39%，上市類股唯一超過1%漲幅。而大陸能耗雙控，水泥漲價也一波波，推升水泥類指收漲0.63%，排亞軍，其中信大(1109)漲幅明顯、領漲水泥股，重返季線。排季軍的電子零件亦利多一籮筐，漲幅達0.59%，銅箔基板廠台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)股價逆流而上，低軌道衛星的昇貿(3305)、騰輝電子-KY(6672)亦挾多元題材而大漲。漲幅超過0.5%類股還有電機、化工，金融股漲0.22%，盤中一度登1636.26點，再創1997年9月亞洲金融風暴以來新高點，電子、航運分跌0.6%、1.31%，成交比重，電子回升至52.61%、航運續跌至10.96%，玻陶、鋼鐵跌幅1.7%以上，上市跌幅最劇，其中鋼鐵因中鋼盤價底定，大軍漲多休憩。

半導體翻黑走跌0.92%，成交比重則回升3成達32.33%，拜登政府擬在23日再次召開半導體峰會，IC設計股掀反彈攻勢，神盾(6462)、智原(3035)、愛普(6531)等也強勢走揚，創意(3443)Q4迎大型專案認列進補，曾闖近7月高價，惟賣壓出籠而收黑，法人圈看淡記憶體Q4展望，威剛(3260)則寫4個月新低價。而蘋果iPhone 13預購和銷售狀況，牽動蘋概股表現，鈺創(5351)、台郡(6269)、欣興(3037)、台光電(2383)、華通(2313)、晶技(3042)、南電(8046)、偉詮電(2436)、創惟(6104)等持續發攻，其中南電股價更改寫新天價。漲停個股，精聯(3652)觸及漲停後翻黑重挫逾6%，元禎(1725)、鑫科(3663)收鎖漲停。台積電填息後翻黑，雲品(2748)開盤即填息，士電(1503)、榮星(1617)、華南金(2880)、廣越(4438)、羅麗芬-KY(6666)、好樂迪(9943)等步入填息路，上銀(2049)也邁向填權，毛寶(1732)、順德(2351)、互億(6172)、南六(6504)、大華(9905)則窘貼息。

外資止步2連買，9月仍合計買超747.79億元5日均量為2598.99億元，10日均量為2956.96億元，皆低於3000億元。5日均線17397.7點，10日均線17400.44點，20日均線17245.51點。5日RSI為37.32，10日RSI為48.14。9日K值為47.64，9日D值為57.16。20日乖離率為0.19。統一投顧指出，考量台股成交量能不足，缺乏明確主流股，市場持股信心不足，偏好短線進出，類股漲跌快速，操作難度增加。建議採取買黑賣紅擇優選股，以高殖利率概念股、業績較佳的晶圓代工、IC 載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股為主。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，多空觀望下周美國Fed的決策會議，看能否站上季線約17410點，若無法站上季線，台股可能以盤跌讓技術面休息整理，多方防守月線下檔支撐。法人預期加權指數在月線與季線區間震盪。

(時報資訊)

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