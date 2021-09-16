【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】英國超市連鎖業者合作社集團(Co-operative Group)16日表示，2021上半年出現虧損，若英國供應鏈再不正常化，自己全年財報將不會好看到哪裡去。
合作社集團表示，截至7月3日的半年期間，稅前營業虧損達1500萬英鎊，約2070萬美元。至於2020年同期，則是有5600萬英鎊營業利益，因為項目投資與受新冠疫情影響，故兩造表現才會如此南轅北轍。
成立於1844年的合作社集團，是英國一家業務包山包海的多元化零售業者。合作社集團年銷售量約80億英鎊，目前共有3,600多個據點，經營項目包括食品的零售與批發、藥房、保險、法律提供，甚至還有殯葬方面服務。
(時報資訊)
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