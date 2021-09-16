【時報-台北電】永光(1711)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告110年7月營收7.12億元，稅前純益5500萬元，稅後純益4300萬元，每股盈餘0.08元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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