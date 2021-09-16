【時報記者王逸芯台北報導】威鋒電子(6756)今(16)日宣布，推出全球第一顆USB4終端裝置控制晶片VL830，預計第四季開始向選定的合作夥伴進行供貨，隨著USB4的終端普及率在未來幾年快速成長，將成為威鋒長線營運重要成長動能。

USB4規格問世，被業界視為USB架構的重大更新，自此多個資料和顯示協議可共享一條高速連結通道，且支援最高至40Gbps的傳輸速率。在Thunderbolt 4或USB4架構之下，威鋒VL830可同時提供USB及DisplayPort傳輸的全效能運行，且後兼容USB Type-C架構的DP替代模式裝置，包括支援該模式的筆記型電腦、平板或智慧型手機。

威鋒新市場開發總監Terrance Shih表示，VL830代表著威鋒研發團隊在開發USB Type-C、USB PD以及USB 3.2技術的經驗結晶，對於產品上市時程與參與標準開發的貢獻，皆處於行業領先地位。USB4系統建構Thunderbolt技術，威鋒VL830能為客戶提供一個全新且具價格優勢的產品解決方案。

威鋒表示，相較於採用USB Type-C的DP替代模式，威鋒VL830終端裝置控制晶片提供至高兩倍的影像傳輸頻寬，最多可同時支援單個8K 60Hz高動態範圍(HDR)顯示器和多個USB 3.2 Gen2裝置。

現已有各款USB Type-C擴充底座、多功能轉接器和其他相關產品，於設計前期即決定採用威鋒VL830，威鋒將於第四季開始向選定的合作夥伴進行供貨。

(時報資訊)

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