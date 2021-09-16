外交部發言人歐江安指出，外交部注意到美國總統拜登於美東時間9月15日與澳洲總理莫里森及英國首相強森透過視訊會議共同宣布成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），這是基於三國對國際秩序的共同承諾，並為深化印太地區外交、安全與國防的夥伴關係而成立，未來三國將藉AUKUS共同強化國防能力等。

歐江安表示，台灣是印太區域重要成員之一，並位處東亞第一島鏈的樞紐位置，與美國、澳洲及英國等理念相近國家長期共享印太區域和平穩定之利益。台灣未來將持續在《台灣關係法》及「六項保證」的基礎上，深化與美國緊密的夥伴關係，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

(時報資訊)