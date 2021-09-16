現代（HYUNDAI）汽車總經銷南陽實業加快導入新世代車款，並且擴大商用車系產品陣容，以全球一致的標準化品質與服務體驗滿足消費者需求，銷售成績穩定成長，尤其今年前八月累積銷量年增25.3％，更是非豪華品牌中最亮眼成績單。隨著現代H品牌擘畫的移動願景揭世，南陽也積極推進國內經銷體系的硬體通路、軟體人員的質量升級計畫，最新現代嘉義GDSI（Global Dealership Space Identity）展示中心正式開幕，以全服務量能規格打造，同時具備大型銷售展示中心、維修服務廠區、全零件倉儲、鈑噴精修及人才訓練中心，為現代I品牌新一代指標旗艦據點。

看好市場成長前景及嘉義地區顧客需求，南陽實業購地自建嘉義GDSI展示中心，位處嘉義市中心忠孝路，是當地汽車品牌最重要的競爭熱區，全棟三層樓地坪面積達1,500坪，完全參照HYUNDAI新世代展間識別－「人為本」、納入天、地、林自然簡潔元素，一樓展示中心最多達六款新車的展示空間，嶄新獨立車主交車區提供尊榮舒適的交車體驗；維修服務廠規畫10格標準工位以及安全順暢機具作業動線，二樓以上設有零件倉儲區、鈑噴精修及新設現代汽車全國技訓中心，因應產品新陣容及人員擴編的專精設備儀器與職訓空間，將是培訓堅強售後技師群的最佳搖籃。

南陽實業總經理徐伯達表示：近年啟動全台通路大型GDSI展間更新已經看到成果，暨上半年5月初竹北GDSI開幕後，南台灣的嘉義GDSI也正式加入營運，消費者對銷售服務體系接軌國際更有信賴感，新車銷售不斷成長，展望下半年即將爆發的強勁銷售助力，加上整建中全新台南GDSI、岡山GDSI預估今年底及明年完工，區域通路服務更形完善。

(時報資訊)