根據聯徵中心數據，今年第一季申請房貸數量最多的年齡層落在35至39歲，比10年前的買房主力30至35歲往後延長5年，顯示現代人買房的時間點往後推遲，普遍認為與不斷上漲高房價有關。儘管如此，還是有網友在PTT論壇上分享自己買房的「畢業文」，表示自己在26歲買下2800萬台北市新房，且全靠自己付頭期款、繳房貸，文章一出引起熱議，他也分享晉升有殼一族的關鍵在於，鎖定前期金額較低的預售屋，並確保每月穩定的金流。

該名網友在PTT的home-sale版上發文表示，自己26歲工作近4年，因為工作地區在信義區，跟女友討論後決定在南港購買2800萬兩房一廳的29坪預售屋，所有的支出都是獨立負擔。文章一出引起熱烈討論，不少人相當佩服原Po年紀輕輕就能在台北市買房，他也分享自己的成功買房的關鍵，「偏好預售屋是因為一開始負擔金額很少，這樣就不用急著把一堆基金股票兌現，而且預算也可以拉得比較高，選擇也比較多。」

他補充說道，「預售屋簽約金大多只要10%，但要看工程到何時補上工程款，的確只要準備約20%和穩定金流足以，資金主要是薪資，暫不考慮賣股票來付款，買房很大原因也是考慮到資產配置。」

網友紛紛留言表示，「四年就能進北市，真不敢相信」、「26歲工作四年沒唸碩士，買2800萬沒家人幫？這是投資大師吧」、「大學畢業進外商4年年薪400以上，這種人pr101吧」、「推年輕買房！一定很不容易」、「如果不是很會投資就是很會賺，超強」、「26歲買2800真太強了」、「恭喜，超強的。」

此外，有內行人分析指出，預售屋對現金能力有限的年輕人極具吸引力，因為頭期款付得少，只要確保每個月現金流能穩定付貸款，其實沒有想像那麼恐怖，「買房很容易飄飄然，還是要看自己的能力，千萬不能腦衝」、「預售屋就是繳款壓力沒那麼快，但後面壓力還是會來」、「還是要看自己的能力，不然1000萬貸款會壓死人的」、「買房真的要量力而為，關乎人生大事。」

近年台北市房價有越來越貴的趨勢，根據台北市政府地政局數據顯示，2020年台北市住宅平均交易總價為2573萬元，較2019年上漲3.25%，各行政區平均交易總價最高為大安區3821萬元，最低為萬華區1635萬元。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，從2011年Q1到今年Q1底，短短10年多，全台民眾平均購屋總價向上大幅攀升，平均購屋總價增加超過300萬，若細分到六都，雙北以外都會區，10年來房價更是狂漲5至7成，目前台北買房平均要約2200萬，這樣的價格就算是年收入百萬的家庭都不一定負擔的起。

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