【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】來自日本金融界消息，因不願被SBI惡意收購，傳出新生銀行已轉求援索尼集團，希望能從這場併購案中全身而退。

日本新生銀行因有消金與信用卡方面強項，並有約300萬名個人客戶，引起線上金融平台SBI覬覦之心，想要進一步收歸所有。如果索尼同意成為新生銀行的白衣騎士，表示將對SBI宣戰，進而引發新生銀行股權之爭。

所謂的白衣騎士，是指公司萬一遇到敵意收購時，會找另家較友善公司幫忙，而這家出手援助的公司就被稱為白衣騎士。因此，被看上的公司可能跟白衣騎士合併，或白衣騎士趁機收走大部分股權，進而大幅增加惡意併購者的收購難度以及提高成本。

新生銀行尚未正式宣布未來動向，但有消息傳出，這家日本銀行業者正在找尋友善合作對象，其中包括索尼。旗下事業眾多的索尼，也擁有銀行部門。至於索尼會不會出手相助，外界也很好奇。

在公開出價收購10月25日截止前，目前有約兩成新生銀行股權的SBI，計畫將股份增至最高48%，這差不多要花10.6億美元。若順利拿下新生銀行，SBI將成為日本第4大金融機構，且SBI目前執行長跟即將卸任的日相菅義偉關係匪淺，這兩人都有日本金融界需要重組的相同看法。

SBI強調，新生銀行管理高層要對銀行本身表現不佳來負責，並承諾將與前身為日本長期信貸銀行(LTCB)的新生銀行共商，如何償付之前所收到的公共基金一事。

SBI於2019年開始買進新生銀行股票，並提出共建資本與業務合作。不過，新生銀行卻一直在跟SBI競爭對手，也就是線上券商Monex集團策略聯盟。

據悉，新生銀行可能會在10月召開的臨時股東大會上，討論該如何自救，並想辦法淡化SBI對自己的經營主權影響力。

(時報資訊)