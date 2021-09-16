【時報記者莊丙農台北報導】美股收高，台積電(2330)不受ADR收跌影響，開盤不久隨即填息，但填息之後轉弱，連帶台股同步翻黑；另一方面，中秋連假即將來臨，市場觀望氣氛濃厚，指數未見買盤拉抬，終場以17278.7點作收，下跌75.3點，跌幅0.43％，成交金額2385.15億元。

本周台股依舊欠缺主流，從8月中旬晶圓雙雄價格喊漲聲中，引領台股一波反彈後，台積電9月以來休息，雖然面板、航運、鋼鐵偶有佳作，但整體人氣遲遲無法回籠，加上今天中秋前連假效應，大盤成交金額不到2400億元，創下今年以來最低量。

資深分析師柯孟聰指出，台股在這裡低量整理，可能出現複合式頭肩頂、也可能打雙底上攻，呈現一個頭頂對抗模式，但因為底部橫盤不夠抵抗頭部的大量，因此藉由低量延長底部擴大空間。目前月線、季線、半年線三線接近合一，短期還是看17100到17400點間橫盤整理，等待關鍵長紅K或長黑K出來，才能確定頭部還是底部成形，也不排除往下再打第三支腳。

此外，最近15年大盤中秋節前指數的表現，若以秋節前5日、10日來看，過去平均上漲機率分別為47％、53％，平均漲跌幅為-0.53％、-0.37％，顯示中秋節前指數不容易出現上漲，尤其越接近中秋節前的前5日，上漲機率更低，本周盤勢符合這個趨勢。

中秋後將進入第4季，以消息面來看，蘋果新機發表正式啟動供應鏈的拉貨動能，旺季效應有望顯現，另外，國際原物料行情走高，海空運運價持續高檔，相關概念股都是第4季可以關注的族群。

(時報資訊)

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