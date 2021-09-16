由證交所及元大證券共同主辦的「首爾首航線上論壇Taiwan Market Seoul On-line Conference」線上引資15日結束，此次共邀請致茂（2360）、新日興（3376）、矽力-KY（6415）、富邦媒（8454）、力旺（3529）、信驊（5274）及群聯（8299）等七家上櫃公司出席，與會者聚焦後疫時代的物聯網題材。

證交所表示，此次引資是近年來首場面向韓國投資人為主的引資活動。台灣上市櫃公司在世界物聯網產業扮演舉足輕重之角色，而同樣深耕電子業的韓國，其機構投資人對臺灣相關產業的發展深感興趣，此次活動，除7家上市櫃公司藉由舉辦線上群體會議，以視訊會議方式向韓國機構投資人簡報公司業務近況。

證交所為上市櫃公司與海外機構投資人間搭建雙向交流之管道，提升投資人對我國上市櫃公司的了解，透過密集行銷方式，將臺灣資本市場的優勢推薦給國際投資人。

活動期間，證交所透過「展望台灣資本市場與ICT產業發展」專題演講，向國際機構投資人分享過去一年的疫情期間，台灣不論整體經濟或資本市場的表現均受到國際的注目與肯定，尤其半導體等相關產業更成為疫情受益類股。

同時，證交所也邀請資策會產業情報研究所所長洪春暉，分享後疫情時代台灣物聯網產業發展前景。藉由強化投資人對我產業發展之了解，為台灣資本市場注入提升動能。

(時報資訊)

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